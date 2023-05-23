В Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулей, светлая ему память

В Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулей.

Об этом сообщает Каховская городская территориальна громада в Facebook.

Ярослав погиб 4 апреля рядом с населённым пунктом Невельское в Покровском районе Донецкой области, выполняя боевую миссию. Он был наводчиком 59-й бригады 10-го батальона пехоты.

Ярослав родом из города Каховка Херсонской области. Вместе с семьёй он выехал с временно оккупированного левобережья Херсона летом 2022 года в Одессу.

Погибшему военному с позывным «Каховчанин» было 40 лет.

У Ярослава остались жена, сын и дочь.

Похороны состоялись 13 апреля в Одессе.

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в Донецкой области оборвалась жизнь 49-летнего солдата, десантника, жителя Сафьян Измаильского района Одесской области Виталия Сиваченко.

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Фото: Каховская гортергромада/Facebook, Суспільне

Видео: Суспільне

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