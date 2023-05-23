В Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулей, светлая ему память

В Одессе простились с погибшим солдатом Ярославом Зазулей.
Об этом сообщает Каховская городская территориальна громада в Facebook.
Ярослав погиб 4 апреля рядом с населённым пунктом Невельское в Покровском районе Донецкой области, выполняя боевую миссию. Он был наводчиком 59-й бригады 10-го батальона пехоты.
Ярослав родом из города Каховка Херсонской области. Вместе с семьёй он выехал с временно оккупированного левобережья Херсона летом 2022 года в Одессу.
Погибшему военному с позывным «Каховчанин» было 40 лет.
У Ярослава остались жена, сын и дочь.
Похороны состоялись 13 апреля в Одессе.
Как сообщала Одесса News, 7 апреля в Донецкой области оборвалась жизнь 49-летнего солдата, десантника, жителя Сафьян Измаильского района Одесской области Виталия Сиваченко.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Каховская гортергромада/Facebook, Суспільне
Видео: Суспільне
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod