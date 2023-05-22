В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Сиваченко, светлая память

7 апреля в Донецкой области оборвалась жизнь 49-летнего солдата, десантника, жителя Сафьян Измаильского района Одесской области Виталия Сиваченко.

Боец вместе со своими собратьями попал во вражеский артиллерийский обстрел вблизи города Марьинка, получив несовместимые с жизнью ранения, — сообщает в Facebook Измаильская райгосадминистрация.

Виталий родился 21 октября 1973 года в селе Щербани Вознесенского района Николаевской области. Там же закончил среднюю школу. До 2013 года проживал и работал в Новой Каховке Херсонской области. В том году Виталий приехал навестить кума в Измаиле, где встретил свою вторую половину – Наталью, уроженку города. Поженились в 2014 году. Сразу же после свадьбы молодожёны переехали из города жить в Сафьяны. Здесь у супругов появились на свет дети — дочь Вера — ей сейчас 8 — и 6-летний сынишка Владимир.

До войны у Виталия была своя бригада, занимавшаяся демонтажом, ремонтом квартир, перевозкой мебели. Многие друзья и знакомые называли его самым хорошим человеком на свете с прекрасным чувством юмора, наставником для молодого поколения как в мирное время, так и на фронте.

С началом полномасштабной войны в Украине Виталий Сиваченко добровольцем пошёл в военкомат, но в ряды Вооружённых Сил не приняли из-за утери паспорта, а с ксерокопией документов на военную службу брать отказались.

Уже получив новые документы, Сиваченко не оставлял попыток «штурмовать» военкомат, чтобы попасть на передовую. После Рождества Виталия взяли на учёбу в Хмельнитчину. Попасть в зону боевых действий было самым большим желанием бойца. После завершения подготовки ему предлагали более лёгкие должности, учитывая его почти 50-летний возраст. Виталия это оскорбляло, потому что «пошёл на передовую уничтожать врага, а не работать плотником в инженерных войсках».

В марте после учебы Виталия отправили на нулевые позиции в Донецкую область.

6 апреля, перед очередным отъездом на боевое задание, Виталий вышел на видеосвязь с супругой. Наталья хорошо запомнила последний «молчаливый» разговор с воином, ведь это было общение без слов, обмен взглядами, словно бессознательное намерение запечатлеть в сердце черты любимого лица навечно…

Как сообщала Одесса News, 8 апреля 2023 года в селе Сербы Кодымского района Одесской области простились со старшим сержантом Андреем Числом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Измаильская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod