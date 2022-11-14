Максим Марченко продолжает посещать громады: что в Ананьевской общине

13 ноября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочей поездкой посетил Ананьевскую общину Подольского района.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Отмечается, что в Ананьевских лицеях №№1, 2 начальник ОВА проверил работу учебных заведений, а также готовность и состояние укрытий в них.

Также Максим Марченко осмотрел Ананьевскую многопрофильную городскую больницу.

«Как руководитель области, всегда большое внимание уделяю социальным проектам. Так что мы определились по проведению ремонтных работ, как в этих двух учебных заведениях, так и в больнице. Потому что важно, чтобы дети могли получать знания в комфортных условиях, а пациенты – качественные медицинские услуги и эффективное лечение», — отметил Максим Марченко.

В рамках рабочего совещания Максим Марченко обсудил с начальником Подольской районной военной администрации, руководством города и депутатами громады вопросы жилищно-коммунальной и социальной сферы. В частности, готовность пунктов обогрева, потребности громады в обеспечении генераторами, а также ход отопительного сезона.

Как информировала Одесса News, в ноябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко с рабочим визитом посетил Арцизскую общину Болградского района.

Фото: ООВА/Facebook

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