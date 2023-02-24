Максим Марченко посетил «Дом с Ангелом»

23 февраля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил детский реабилитационный центр им.Бориса Литвака — «Дом с Ангелом», как его ещё называют одесситы, — современное лечебное учреждение, оснащённое диагностическим, физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Отмечается, что при поддержке одесской областной и городской власти, меценатов Детский реабилитационный центр им. Бориса Литвака предоставляет медицинскую, физическую, психолого-педагогическую и социальную реабилитацию детям с особыми потребностями.

Ежегодно в «Доме с Ангелом» проходят курс лечения более 3000 пациентов.

Максим Марченко, в первую очередь, осмотрел лечебные кабинеты. Главный врач центра Вероника Михайленко рассказала, что для каждого пациента подбирают свой курс – обучение ходьбе на специальных аппаратах, бассейн, лечебная физкультура, массажи. Врачи центра проводят консультации и при необходимости записывают детей на бесплатный двухнедельный курс лечения. При необходимости пациенты проходят такие курсы несколько раз в год.

“С началом войны миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных и приближенных к фронту территориях и переместиться в другие регионы Украины. И среди них тысячи детей с теми недостатками, которые нуждаются в качественном лечении и наблюдении. Поэтому отдельно дал поручение Департаменту здравоохранения Одесской ОВА содействовать Центру в получении пакетов от Национальной службы здоровья Украины для реализации мер по медицинской реабилитации и помощи, для соответствующих категорий и предусмотреть поступление помощи из областного бюджета», — отметил Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко побывал в Одесской областной глазной больнице инвалидов войны.

Фото: ООВА

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