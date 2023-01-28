Что обсуждал в Одессе Максим Марченко с делегацией Консультативной миссии ЕС

27 января начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с делегацией Консультативной миссии Европейского Союза в Украине во главе с руководителем операционного департамента миссии Розалин Шихан.

По информации пресс-службы Одесской облвоенадминистрации, обсуждались проблемы сотрудничества Миссии с правоохранительными органами Украины.

Сегодня Миссия работает по нескольким направлениям, среди которых расследование за совершение военных преступлений, работа с правоохранительными органами на освобождённых территориях и недопущение распространения оружия с начала войны.

«Вступление Украины в ЕС – это важная тема, а подготовка к вступлению нуждается в эффективном реформировании системы правоохранительных органов, поэтому мы надеемся, что после победы Украины в войне мы обязательно вернёмся к этому вопросу и будем содействовать ускорению этого важного процесса», — отметила Розалин. Шихан.

Представители Консультативной миссии отметили, что важной составляющей их деятельности в Украине сегодня является проведение тренингов с работниками правоохранительных органов Украины по вопросам минной безопасности, оказание психологической помощи и работы с людьми, которые стали жертвами военных преступлений.

Стороны договорились о дальнейшем активном сотрудничестве и наработке совместных инициатив по эффективной работе правоохранительных органов и успешном их реформировании в контексте вступления Украины в ЕС.

Максим Марченко поблагодарил представителей Миссии за сотрудничество и отметил, что Украина остаётся непреклонной в своём стремлении стать полноправным членом ЕС и прилагает максимум усилий для достижения этой цели.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы обеспечения эффективности работы портов Одесской области и продолжения Зерновой инициативы.

Как сообщала Одесса News, 27 января мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией старших советников Конгресса США и американских экспертов под председательством президента Американского совета внешней политики (AFPC), влиятельного республиканского стратега Германа Пирчнера.

Фото: ООВА

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