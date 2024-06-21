Переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы начнутся 25 июня

Совет Евросоюза принял общие позиции ЕС, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом 21 июня сообщает в Х пресс-служба бельгийского председательства в ЕС, пишет издание ГОРДОН.

«Это открывает путь к началу переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге», – сказано в сообщении.

Также анонсировано начало проведения межправительственных конференций: в 15.30 – с Украиной, в 18.00 – с Молдовой.

Одесса News информировала, что на саммите 14 декабря лидеры Евросоюза договорились начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а Грузии предоставить статус кандидата.

Украина активизировала сотрудничество с Европейским союзом в 2014 году после победы Революции достоинства. В том же году Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объёме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплён в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчёт, в котором рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. В тот же день Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о вступлении Украины в ЕС, поручив Кабмину обеспечить завершение выполнения рекомендаций ЕК, представленных в отчёте.

По данным СМИ, в ЕС рассматривали возможность отложить решение о начале переговоров по вступлению Украины на март 2024 года из-за сопротивления Венгрии и отсутствия единства в Евросоюзе.

Однако 12 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята.

13 декабря во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина практически полностью выполнила рекомендации ЕК.

Украина на пути к членству в ЕС работает над приведением своего законодательства к европейскому.

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