В Киеве состоится главное криптособытие года в Украине — Incrypted Conference

23 июня 2024 года в Киеве состоится самое масштабное криптособытие в Восточной Европе — Incrypted Conference 2024. Это ключевой ивент серии мероприятий Ukrainian Blockchain Week.

Ивент соберёт более 2000 участников, 30 спикеров, включая представителей крупнейших игроков в отрасли, и 75 компаний.

В частности, среди спикеров на мероприятии заявлены исполнительный директор Solana Foundation Дэниел Альберт; СЕО Nym Technologies SA Гарри Галпин; заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков; глава отдела стратегии и эксплуатации Binance в регионах Центральной, Восточной Европы и СНГ Алексей Макаров; начальник отдела оперативного анализа Департамента Киберполиции Национальной полиции Евгений Панченко.

На конференции будет организована выставочная зона со стендами партнёров и VIP-зона для личного общения со спикерами.

В рамках конференции состоится награждение участников KUMEKATHON! и ETH Kyiv Hackathon.

Перед ивентом Incrypted проведёт трёхдневный онлайн-марафон. Он доступен полностью бесплатно на YouTube-канале криптомедиа. В нём примут участие более 40 представителей криптокомпаний и экспертов в рамках панельных дискуссий и отдельных выступлений.

Конференция состоится в КВЦ «Парковый».