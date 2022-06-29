Протестирован новый транзитный путь — Могилёв-Подольский-Рени-Молдова

«Укрзализныця» и «Железная дорога Молдовы» протестировали проведение поезда из Могилёв-Подольского в Рени транзитом через территорию Молдовы с использованием украинского локомотива.

Об этом изданию Rail.insider сообщил член правления «Укрзализныци» Вячеслав Ерёмин.

«Проехали тестово своим поездом весом 3600 тонн через Молдову. Результат – 30 часов вместо сегодняшних 4–5 суток», – сказал Ерёмин.

По его словам, есть договорённость о компенсации расходов «Укрзализныци» на тягу со стороны железной дороги Молдовы.

Число украинских грузовых транзитных поездов планируется довести до восьми пар в сутки.

Ранее в ходе совместных совещаний железнодорожники Молдовы отмечали, что испытывают дефицит тепловозов и горючего для них. Поэтому не удаётся выполнить все выросшие в последние месяцы заявки на перевозку из-за блокады морских портов со стороны РФ.

Также в понедельник, 27 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного потенциала обеих стран.

Как сообщала Одесса News, заметного прогресса в вопросе разблокирования портов Чёрного и Азовского морей, прежде всего портов Одессы, пока нет.

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