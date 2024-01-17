Оператор дрона обнаружил двух нарушителей у границы с Молдовой неподалёку от посёлка Захаровка Раздельнянского района Одесской области.

Их остановили пограничники Подольского отряда, — сообщает Госпогранслужба.

Нарушителей, следовавших через поле в соседнюю страну, заметил оператор пограничного дрона, оборудованного тепловизором, и передал информацию ближайшему пограничному наряду.

Пограничники остановили путешественников. Ими оказались 34-летний и 25-летний жители Чернигова и Сум. На обоих составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала о задержании пограничниками Подольского отряда в январе 2024 года двух мужчин при попытке незаконного пересечения государственной границы недалеко от села Топалы Подольского района Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба

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