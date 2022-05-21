20 мая по Одесской области враг нанёс четыре ракетных удара

В течение 20 мая российские оккупанты нанесли по Одесской области четыре ракетных удара.

Об этом глава областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил в Telegram.

Он сказал, что три ракеты оккупанты выпустили по одному из районов области. Оперативное командование «Юг» тогда сообщало о попадании ракеты в туалет на одном из пляжей на юге региона.

«Вечером враг нанёс ещё один ракетный удар по объекту инфраструктуры. Есть повреждения, но, к счастью, пострадавших нет», – добавил Марченко.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате вечернего ракетного удара по Одесской области «есть запах аммиака».

«Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака… Это там озеро небольшое рядом есть. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что всё в порядке. Чтобы не было такого, сейчас говорят, ветер в Николаев, там, или в Одессу. Концентрация минимальная», – сказал Ким.

Он уточнил, что спасатели ему сказали: всё будет нормально, и призвал не переживать.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил после этого, что черноморский воздух безопасен.

По данным Оперативного командования «Юг», российские ракеты «ударили по промышленному предприятию с удобрениями. Произошёл взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде не обнаружено».

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