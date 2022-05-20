В один из инфраструктурных объектов Одесской области попала россйская ракета

Вечером 20 мая в один из объектов инфраструктуры Одесской области попала вражеская ракета.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию, предоставленную Оперативным командованием «Юг».

Отмечается, что в результате попадания ракеты вспыхнул пожар.

«На месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 20 мая, днём, по Одесской области нанесён очередной ракетный удар с применением авиации. Разрушен пляжный туалет.

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