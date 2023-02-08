В бою за Украину погибли два одессита — Виталий Осипчук и Алексей Костенко

На фронте оборвались жизни бойцов 126-ой отдельной бригады территориальной обороны города Одесса — старшего лейтенанта Виталия Осипчука и солдата Алексея Костенко.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Военные погибли при выполнении боевого задания.
Побратимы вспоминают о павших Героях как о воинах, верных военной присяге и безгранично любивших Украину.
Прощание с защитниками Украины прошло 5 февраля в одесском Доме офицеров, что на улице Пироговской.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб 28-летний житель села Цибулевка Знаменской объединённой территориальной громады Одесской области Сергей Чайка.
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Фото: 126-я отдельная бригада теробороны Одессы/Facebook
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