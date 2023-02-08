350 дней войны ВСУ ведут мужественное сопротивление натиску врага

Наступил 350-й день полномасштабной российской военной агрессии.

По оперативной информации состоянием на 6 утра 8 февраля Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки ВВС обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитных ракетных систем.

Наши защитники также уничтожили российский ударный самолёт Су-25, вертолёт Ми-24 и 2 вражеских БПЛА «Орлан».

Наши ракетно-артиллерийские войска поразили 2 пункта управления врага, 7 районов концентрации живой силы и склад боеприпасов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселевское, Червонопоповка, Шипыловка и Билогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Фёдоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорное, Выимка, Бахмут, Красная гора, Парасковивка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Противник, пытаясь полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, неся значительные потери, особенно в живой силе.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля Президент Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором особое внимание было уделено позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

На главном фото боец ВСУ.

Фото и видео: Генштаб ВСУ/Facebook

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