179-е сутки войны на юге страны: враг несёт потери в технике и живой силе

За истекшие сутки военных действий на юге Украины оккупационным войскам нанесены потери.

Как сообщил ночью в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины, за прошедшие сутки враг не досчитался 20 своих военных, уничтожены 1 корпусная самоходная пушка типа «Гиацинт-С»,1 самоходная гаубица «Мста-С», 2 пусковых установки С-300, 1️ радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов «Небо-М», 2 буксируемых миномёта 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

«Нашей авиацией нанесены 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки (Николаевская область, — ред.). В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста», — отрапортовал полковник Назаров.

В целом, обстановка в операционной зоне Командования «Юг» стабильно напряжённая, но контролируемая ВСУ. «Продолжая ведение боевых действий на обустроенных рубежах обороны, враг использует авиацию и ракетное вооружение для нанесения дистанционных ударов и психологического давления», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 21 августа оккупанты атаковали Одесскую область пятью ракетами.

На главном фото воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook, Армiя INFORM

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