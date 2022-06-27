Минута молчания: светлая память всем погибшим в войне

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с начала вторжения России в Украину количество погибших в стране военных и мирных жителей исчисляется десятками тысяч.

Говоря о жертвах в Украине, министр обороны отказался назвать точные данные. Но ответил, что «надеется», что эта цифра не превышает 100 тыс. человек.

Ежедневно на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских военных, от 200 до 500 человек погибают, заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников. «Десятки тысяч жизней — цена этой войны», сказал Президент Владимир Зеленский.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины. «Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Зеленский.

Точное количество погибших гражданских лиц также неизвестно.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 24 июня подтвердило гибель 4677 мирных жителей. В числе погибших 1793 мужчины, 1208 женщин, 132 девочки, 148 мальчиков, а также 41 ребёнок и 1355 взрослых, пол которых пока не определён. Считается, что фактические цифры погибших значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Известно, что с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1332 тела мирных жителей, более 600 из которых погибли от стрелкового оружия. Захоронения продолжают находить. Только в Бучанском районе Киевской области во время российской оккупации погибло 1137 мирных жителей, из них 461 человек – в Буче. В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов погибли 300 мирных жителей. В самом Николаеве погибли 112 мирных граждан, в их числе ребёнок. В Донецкой и Луганской областях, где идут интенсивные бои и бомбардировки, погибли 2583 человека из общего числа зарегистрированных ООН.

По данным Укрзализныци, в Украине погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 32 журналиста, 12 врачей, более 50 спортсменов, 27 работников НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 27 июня погибло 339 детей.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!» – сказал Президент Зеленский.

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Как сообщала 26 июня Одесса News, в боях под Харьковом погиб уроженец Подольска Одесской области, известный в Украине спортивный врач, 47-летний Александр Максимишин, которого в украинском регби знают благодаря его многолетней работе с национальной сборной в Киеве.

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