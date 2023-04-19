420-й день войны: агрессия продолжается, ВСУ мужественно сопротивляются

Начались 420-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По информации на 6 утра 19 апреля Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанёс 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

Основные усилия враг по-прежнему сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточённые бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Сложная ситуация и на юге страны. Хоть в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, в то же время, в течение суток произвёл обстрелы населённых пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Степное и Плавни Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Вчерашним утром обстрелян рынок в областном центре Херсона. Пострадали 10 херсонцев, 1 из которых погиб.

Ночью Снегирёвскую общину Николаевщины враг атаковал ударными беспилотниками. Повреждены объекты промышленности. Без человеческих потерь, — отмечает Оперативное командование «Юг».

Противник продолжает минировать местность, наращивая оборонительные возможности, в частности, акватории рек Конка и Днепр. Имеются случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также 8 ударных (7 — типа Шахед-136 и 1 Ланцет). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, станцию радиоэлектронной борьбы и ещё один важный военный объект противника.

Как сообщала Одесса News, в ночь на среду, 19 апреля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства.

На главном фото защитник морских рубежей Украины.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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