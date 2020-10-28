COVID-19 в Одесской области: за сутки 563 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 563 человек, в том числе у 22 детей и 19 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 23 205 (13 818 женщин, 9 387 мужчин), в том числе:

дети — 1 480 (г. Одесса — 528, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 80, Черноморск — 31, Теплодар — 7, Южный — 17, районы Ананьевский — 13, Арцизский — 22, Балтский — 11, Березовский — 68, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 108, Болградский — 86, Великомихайловский — 14, Ивановский — 24, Измаильский — 35, Килийский — 20, Кодымский — 11, Лиманский — 50, Любашевский — 10, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 79, Ренийский — 3, Раздельнянский — 14, Савранский — 11, Саратский — 44, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28)

— 1 480 (г. Одесса — 528, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 80, Черноморск — 31, Теплодар — 7, Южный — 17, районы Ананьевский — 13, Арцизский — 22, Балтский — 11, Березовский — 68, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 108, Болградский — 86, Великомихайловский — 14, Ивановский — 24, Измаильский — 35, Килийский — 20, Кодымский — 11, Лиманский — 50, Любашевский — 10, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 79, Ренийский — 3, Раздельнянский — 14, Савранский — 11, Саратский — 44, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28) медработники — 1 194 (Одесса — 432, Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 64, Черноморск — 13, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 26, Арцизский — 32, Балтский — 34, Березовский — 28, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 58, Болградский — 71, Великомихайловский — 6, Захаровский — 1, Ивановский — 25, Измаильский — 26, Килийский — 27, Кодымский — 5, Лиманский — 43, Любашевский — 6, Николаевский — 1, Овидиопольский — 36, Окнянский — 2, Подольский — 104, Ренийский — 3, Раздельнянский — 8, Савранский — 8, Саратский — 22, Тарутинский — 19, Татарбунарский — 44, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 353 человека: Одесса — 157, Белгород-Днестровский — 12, Измаил — 22, Черноморск — 12, Южный — 2, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 6, Балтский — 3, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский — 18, Болградский — 14, Ивановский — 2, Измаильский — 13, Килийский — 1, Кодымский — 2, Лиманский — 10, Любашевский — 1, Подольский — 16, Николаевский — 1, Овидиопольский — 8, Ренийский — 4, Раздельнянский — 8, Саратский — 11, Тарутинский — 6, Татарбунарский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 10 261 пациент: Одесса — 6 074, Белгород-Днестровский — 52, Измаил — 429, Черноморск — 51, Теплодар — 9, Южный — 198, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 69, Балтский — 164, Березовский — 87, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 322, Болградский — 777, Великомихайловский — 18, Захаровский — 6, Ивановский — 293, Измаильский — 193, Килийский — 32, Кодымский — 11, Лиманский — 433, Подольский — 390, Окнянский — 14, Любашевский — 15, Николаевский — 37, Овидиопольский — 189, Раздельнянский — 55, Рени — 10, Савранский — 40, Саратский — 95, Тарутинский — 41, Татарбунарский — 53, Ширяевский — 14.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 28 октября:

Одесса — 9 438 (дети — 528, медработники — 432)

— 9 438 (дети — 528, медработники — 432) г.Белгород-Днестровский — 393 (дети — 28, медработники — 28);

Измаил — 1 335 (дети — 80, медработники — 64);

— 1 335 (дети — 80, медработники — 64); Черноморск — 643 (дети — 31, медработники — 13);

Теплодар — 100 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 262 (дети — 17, медработники — 4);

Ананьевский — 185 (дети — 13, медработники —26);

Арцизский — 393 (дети — 22, медработники — 32);

Балтский — 415 (дети — 11, медработники — 34);

Березовский — 586 (дети — 68, медработники — 28);

Б.-Днестровский район — 314 (дети — 16, медработники — 15)

Беляевский — 1 205 (дети — 108, медработники — 58)

Болградский район — 1 258 (дети — 86, медработники — 71)

— 1 258 (дети — 86, медработники — 71) В.Михайловский — 122 (дети — 14, медработники — 6);

Захаровский — 86 (дети — 2, медработники — 1);

Ивановский — 312 (дети — 24, медработники — 25);

Измаильский — 552 (дети — 35, медработники — 26)

Килийский — 213 (дети — 20, медработники — 27);

Кодымский — 124 (дети — 11, медработники — 5);

Лиманский — 745 (дети — 50, медработники — 43);

Любашевский — 161 (дети — 10, медработники — 6);

Николаевский — 83 (дети — 7, медработники — 1);

Овидиопольский — 1 219 (дети — 87, медработники — 36);

Окнянский — 90 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 1089 (дети — 79, медработники — 104);

Ренийский — 103 (дети — 3, медработники — 3);

Раздельнянский — 249 (дети — 14, медработники — 8);

Савранский — 201 (дети — 11, медработники — 8);

Саратский — 439 (дети — 44, медработники — 22);

Тарутинский — 348 (дети — 24, медработники — 19);

Татарбунарский — 462 (дети — 28, медработники — 44)

Ширяевский — 80 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, в одесских опорных больницах по состоянию на 26 октября заняты 92% койко-мест для пациентов с COVID.