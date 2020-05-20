Коронавирус в Украине не отступает

По состоянию на 9.30 утра 20 мая подтверждено 19 230 случаев COVID-19, из них 5 955 выздоровели, 564 умерли (+16 за сутки).
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая.
Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.
В общем, заболели 1 376 детей и 3 757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1 138 детей и 3 069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 27 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем, 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 544 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 766 (425 выздоровели)
- Волынская обл. — 676 (168 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 849 (116 выздоровели)
- Донецкая обл. — 133 (48 выздоровели)
- Житомирская обл. — 583 (230 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 922 (216 выздоровели)
- Запорожская обл. — 385 (196 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1246 (539 выздоровели)
- г. Киев — 2410 (306 выздоровели)
- Киевская обл. — 1261 (218 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 450 (332 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (23 выздоровели)
- Львовская обл. — 1136 (225 выздоровели)
- Николаевская обл. — 264 (98 выздоровели)
- Одесская обл. — 792 (86 выздоровели)
- Полтавская обл. — 265 (213 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1217 (412 выздоровели)
- Сумская обл. — 164 (100 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1089 (647 выздоровели)
- Харьковская обл. — 836 (176 выздоровели)
- Херсонская обл. — 172 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 280 (73 выздоровели)
- Черкасская обл. — 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2796 (710 выздоровели)
- Черниговская обл. — 115 (41 выздоровел).
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.30 утра 20 мая коронавирусом в мире заболели 4 989 095 человек, 324 966 погибли.