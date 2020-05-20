Коронавирус в Украине не отступает

По состоянию на 9.30 утра 20 мая подтверждено 19 230 случаев COVID-19, из них 5 955 выздоровели, 564 умерли (+16 за сутки).

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 354 случая.

Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 376 детей и 3 757 медиков. На амбулаторном лечении 13 140 пациентов, из них 1 138 детей и 3 069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 27 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем, 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 544 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 766 (425 выздоровели)

Волынская обл. — 676 ​​(168 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 849 (116 выздоровели)

Донецкая обл. — 133 (48 выздоровели)

Житомирская обл. — 583 (230 выздоровели)

Закарпатская обл. — 922 (216 выздоровели)

Запорожская обл. — 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1246 (539 выздоровели)

г. Киев — 2410 (306 выздоровели)

(306 выздоровели) Киевская обл. — 1261 (218 выздоровели)

(218 выздоровели) Кировоградская обл. — 450 (332 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (23 выздоровели)

Львовская обл. — 1136 (225 выздоровели)

Николаевская обл. — 264 (98 выздоровели)

Одесская обл. — 792 (86 выздоровели)

Полтавская обл. — 265 (213 выздоровели)

Ровенская обл. — 1217 (412 выздоровели)

Сумская обл. — 164 (100 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1089 (647 выздоровели)

Харьковская обл. — 836 (176 выздоровели)

Херсонская обл. — 172 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 280 (73 выздоровели)

Черкасская обл. — 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2796 (710 выздоровели)

(710 выздоровели) Черниговская обл. — 115 (41 выздоровел).

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 8.30 утра 20 мая коронавирусом в мире заболели 4 989 095 человек, 324 966 погибли.