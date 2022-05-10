Жизнь продолжается: в Одессе на прошлой неделе родились 106 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 106 маленьких украинцев, в числе которых две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 66 – на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе.

«Также за неделю увидели свет 40 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского роддома №7, где на свет появились 34 малыша.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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