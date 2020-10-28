На рынке «7 километр» ЧП: Торговец облил себя бензином во время изъятия товара СБУ

Вечером 27 октября в Одессе на рынке «7 километр» оперативники СБУ и спецназовцы «Альфа» из Киева ворвались в магазин тканей и потребовали документы. Хозяин магазина, гражданин Турции, якобы не предоставил документы и товар начали конфисковывать. Хозяин в расстроенных чувствах облил себя бензином и хотел поджечься

Об этом сообщает издание 048 ua.

Люди в форме начали грузить товар в автомобиль. Хозяин облил себя бензином и грозился устроить акт самосожжения. На место вызвали скорую, ГСЧС и полицию.



Отмечается, что в администрации рынка, возле 13-х ворот, собрались представители турецкой общины, они заблокировали людей, которые хотели конфисковать товар.



Правоохранители изымали товар в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.



После попытки самосожжения хозяину стало плохо, его увезла скорая.



Собравшиеся требовали оставить товар на территории рынка и официально оформить передачу его на ответственное хранение.

В СБУ заявили, что согласны пойти на компромисс и даже начали разгружать товар обратно, а когда оппоненты расслабились, запрыгнули в машины, оттолкнули грузовики, которыми были забаррикадированы ворота, и скрылись в неизвестном направлении. При этом пострадали несколько человек, которые препятствовали правоохранителям.

Официальных сообщений о происшествии от силовых структур на данный момент нет.

Фото: 048.ua

Видео: 048.ua, Думская