Куда пойти в Одессе на выходных 17-18 декабря

17-18 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

17 декабря Одесский театр оперы и балета подготовил невероятные зимние истории к новогодним праздникам. Для маленьких почитателей театрального искусства в театре представят праздничную новогоднюю музыкальную программу «Новогодние колокольчики». Приходите к 12.00. Билеты стоимостью от 150 гривен.

17 декабря в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного гость — BLACK SEA ORCHESTRA. Классическая музыка остаётся популярной всегда. Особенно, если её мотивы узнаваемы благодаря любимым новогодним и рождественским фильмам. Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер. Симфоническое шоу «Рождественские истории» — это тёплое завершение столь сложного для всех нас года. Такое музыкальное событие может произойти только раз в году. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 250 до 420 гривен.

17 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства ознакомят с творчеством поэта эротики, скелетов и мистических вокзалов Полем Дельво — величайшего художника Бельгии в ХХ веке и мастера мирового уровня. О художнике расскажет Сергей Ильин. Приходите к 15 часам. Билеты стоимостью 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный. Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

17 и 18 декабря в Одесском украинском театре им. В. Василько — спектакль «Ночь перед Рождеством». Конечно, женитьба для каждого человека – неповторимое событие. Но во все времена свадебный сюжет выстраивался почти одинаково. Николай Гоголь написал на тему женитьбы комедию, в которой встречается немало удивительных, даже странных событий. Приходите к 15 часам, убедитесь сами. Стоимость билетов от 150 гривен.

18 декабря на сцене Одесского драматического театра – лирическая комедия режиссёра Павла Урсула «Жена на бис». Самый неожиданный из возможных любовных треугольников будет создан прямо на ваших глазах! Действие происходит в Риме. Красавица-итальянка ищет способ превратить свой серый брак в счастливую сказку. И не находит лучшего способа, нежели найти ещё одного мужа. А дальше, естественно, не может быть скучно и тривиально. Ведь наладив всю сложную систему двойных отношений, героиня узнаёт о своей беременности… Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут. Приходите к 18 часам.

18 декабря «Баядерка» — балет балетмейстера Мариуса Петипа на произведение австрийского композитора Людвига Минкуса — в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Сюжет базируется на романтичной индийской легенде о несчастной любви храброго воина и баядерки — девушки, живущей при храме всю жизнь. Приходите в 16 часов. Стоимость билетов 100-500 гривен. Продолжительность балета 2 часа 30 минут.

18 декабря в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного премьерный показ постановки оперетты по одноименному произведению Имре Кальмана «Принцесса цирка». Сюжет постановки разворачивается вокруг молодой девушки, которая отвергает ухаживания состоятельного, но пожилого и влиятельного поклонника. Оперетта в 2-х действиях. Воодушевляющая музыка, яркие костюмы, заводные танцы, загадочные фокусы и невероятные трюки воздушных акробатов приковывают к себе внимание и дарят сильные позитивные эмоции. Прекрасно и органично дополняет постановку подтанцовка с ярким и красивым гримом: пёстрые краски на лицах и изображения сердец на щеках, как нельзя лучше передают эмоциональный фон спектакля, в котором серьёзные вещи подаются с лёгкостью и непринуждённостью. Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут. Язык исполнения — русский с украинскими субтитрами. Спектакль без использования фонограммы. Рекомендованный возраст для просмотра — от 10 лет. Приходите к 15 часам. Билеты стоимостью от 100 гривен.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News

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