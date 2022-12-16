Глава ООВА провёл встречу с одесскими спортсменами — чемпионами 2022 года

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 15 декабря провёл встречу с чемпионами и призёрами чемпионата Украины 2022 года, спортсменами и тренерами по вольной борьбе и отметил благодарностями ОВА их спортивные успехи, которых они достигли в течение нынешнего спортивного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

«Свободная борьба воспитывает свободу, характер, уверенность, силу ума и духа, целеустремлённость, развивает интуицию и выносливость, спокойствие и выдержку, но при этом позволяет своевременно реагировать в экстренных ситуациях и формирует способность к принятию мгновенных решений. Я сам с большим удовольствием занимался этим видом спорта. Так что очень хорошо, что вольная борьба является одним из приоритетных видов спорта в Одесской области и Украине», — сказал, встречаясь со спортсменами Максим Марченко.

Глава ООВА отметил, что Одесская облвоенадминистрация и Одесский областной совет поддерживают развитие физической культуры и спорта в Одесской области. В этом году спортсмены и тренеры, чемпионы и призёры Дефлимпийских Игр получили денежные вознаграждения, а также спортсмены чемпионы и призёры Европы и мира и их личные тренеры получили денежные вознаграждения за высшие спортивные достижения 2022 года.

Максим Марченко подчеркнул, что в 2022 году спортсмены из Одесской области неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов Украины, Европы и мира.

Руководитель области выразил благодарность спортсменам и тренерам за их упорный труд и высокие спортивные результаты и выразил уверенность, что благодаря их мастерству и таланту, а также поддержке власти, «в ближайшие годы Одесская область принесёт в сокровищницу Украины ещё много наград, а возможно, кто-то из вас будет представлять нашу страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже или в Лос-Анджелесе 2028 года».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года начальник Одесской областной военной администрации провёл встречу с чемпионами и призёрами соревнований по боулингу, прошедших в рамках XXIV летних Дефлимпийских игр, которые с 20 по 30 октября прошли в Куала-Лумпуре в Малайзии.

Фото: ООВА

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