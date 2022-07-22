Шмыгаль в Одесской области вручил награды строителям критической инфраструктуры

Во время рабочей поездки в Одесскую область 21 июля Премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел один из объектов критической инфраструктуры, где наградил наградами и ценными подарками работников подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы.

Об этом сообщается на сайте Кабмина Украины.

«Важность этого объекта вполне понятна для всех. Спасибо за вашу смелую и героическую работу. Победа за нами!», — подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что Премьер-министра во время поездки сопровождали Министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 21 июля Денис Шмыгаль ознакомился с работой Измаильского и Ренийского морских торговых портов, деятельностью предприятия «Дунайский аграрий» и условиями размещения внутренне перемещённых лиц в Измаильском городском центре социально-психологической реабилитации детей.

Фото: Кабмин

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