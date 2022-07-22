Фигурки LEGO в образе украинских женщин-военных разработала The Brothers Brick

Новые фигурки фигурки LEGO в образе украинских женщин-военных разработала компания The Brothers Brick. в образе украинских женщин-военных разработала компания The Brothers Brick.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram.

«Компания The Brothers Brick, которая разрабатывает исторически достоверные конструкторы на военную тематику, посвятила свои новые фигурки девушкам-медикам в Украине», — говорится в сообщении.

Фотографии фигурок разместил в своем Тwitter основатель Эндрю Бикрафт. Он отметил в публикации украинок, ставших прототипами игрушек.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году датская компания Lego представила набор из 11 монохромных фигурок разных цветов, получивший название «Все классные!» (Everyone Is Awesome), явившийся первым конструктором компании в честь ЛГБТ, который должен подчеркнуть разнообразие фанатов по всему миру.

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