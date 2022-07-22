Денису Шмыгалю в Измаиле организовали встречу с переселенцами

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Одесскую область 21 июля ознакомился с условиями размещения внутренне перемещённых лиц в Измаильском городском центре социально-психологической реабилитации детей.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Правительство делает всё возможное, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для внутренне перемещённых лиц. На сегодняшний день действуют программы выплат для переселенцев: по 2 тыс. грн на взрослых и по 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. По 6,5 тыс. грн компенсируют работодателям за каждое нанятое внутренне перемещённое лицо. Местные бюджеты получают компенсацию за коммунальные», — отметил Премьер-министр.

В общении с главой правительства люди, временно проживающие в Измаильском городском центре социально-психологической реабилитации детей, подтвердили получение средств по программе.

По их словам, в заведении есть все удобные условия.

Как сообщили Премьер-министру, на сегодняшний день граждане, выехавшие из страны, начинают возвращаться домой и задерживаются в Измаиле. Ежедневно приезжает около 250 человек, а всего вернулись уже более 16 тысяч.

Как сообщала Одесса News, 21 июля Денис Шмыгаль ознакомился с работой Измаильского и Ренийского морских торговых портов.

Фото: Кабмин

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