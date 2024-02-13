Враг днём 13 февраля выпустил по Одессе ракету Х-59

Враг выпустил по Одессе ракету Х-59.

Об этом сообщает в Telеgram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши силы ПВО отработали по враждебной цели. Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселённую новостройку и многоэтажку. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы», — написал Олег Кипер.

Отмечается, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

По информации Сил обороны юга Украины, «днём 13 февраля враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолётов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Чёрного моря».

Одесса News информировала, что Вооружённые силы Украины начали использовать для противовоздушной обороны американские ракетные установки VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment).

Фото: ООГА/Telegram

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