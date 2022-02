В Одесской филармонии прозвучат лучшие мировые хиты о любви

13 февраля в 19:00 в Одесской областной филармонии концерт лучших мировых рок-хитов о любви.

В самый романтичный день года Magicbox и группа BEAST приглашают услышать рок-хиты о любви.

Лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и группа BEAST исполнят культовые хиты Queen, Scorpions, Metallica, АРИЯ, Bon Jovi, KISS, Aerosmith. Лирические «Still Loving You», «Wind of Change», «Send Me An Angel» Scorpions, пронзительную «Always» Bon Jovi, чувственную «Crazy» Aerothmith, нежную и трепетную «Потерянный рай» Арии и многие другие любимые романтические баллады.

Мощи, объёма и красоты исполняемой музыки добавит сопровождение симфонического оркестра Royal Orchestra. Знаменитые хиты приобретут новое симфоническое звучание, не потеряв характера оригинальных версий песен.

Создайте неповторимую романтику праздника для ваших любимых!

Стоимость билетов от 280 грн. Их можно купить здесь.

