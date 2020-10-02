В Украине за сутки заболели 4 633 человека, в том числе и известные люди

В Украине лабораторно подтверждено 217 661 случай заболеваний из-за коронавируса, в том числе за последние сутки -4 633. Известных людей зараза тоже не обходит.

Так, по информации СМИ, переболели коронавирусом Почётный патриарх Филарет, певцы Олег Винник и Камалия, телеведущие Маричка Падалко и Ольга Фреймут, актёры Лесь и Назар Заднипровские.

Переболела лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. За последние сутки в Верховной Раде Украины был обнаружен коронавирус у народных депутатов Игоря Палицы от фракции «За будущее» и Нестора Шуфрича от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

1 октября глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что заразился коронавирусом.

Ранее коронавирус подтвердили у председателя партии «Голос» Киры Рудык, бывшего президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Слуги народа» Жана Беленюка.

По данным, которые содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, 4 261 житель Украины умер (+ за сутки 68). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Киеве (23 602), во Львовской (20 826) и Харьковской областях (19 588).

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 280 человек, в том числе у 17-ти детей и 10 медработников. Трое человек умерли.