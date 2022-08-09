Ночь в Одессе прошла без сигналов тревоги, но расслабляться не стоит

Ночь в Одессе и Одесской области прошла без тревог и обстрелов.

Об этом утром 9 августа сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

«Ночь в Одесской области прошла удивительно спокойно в отличие от дня, который проходил под звуки тревожной симфонии и стараниями врага попасть по объектам в Одесской области, однако благодаря нашим силам ПВО ракета типа «Калибр» была сбита на подлёте к области», — сказал представитель ООВА.

По информации Братчука, сбитая ракета обошлась российскому бюджету в 6,5 миллионов долларов — такова стоимость одного «Калибра».

«К сожалению, угроза ракетных атак россиян остаётся высокой», — предупреждает спикер ООВА.

Как сообщило сегодня ночью Оперативное командование «Юг», «в Чёрном море на дежурстве оставлены 2️ надводных носителя крылатых ракет типа «Калибр» с заряженными 16 ракетами и один большой десантный корабль. Они, как и все остальные единицы корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья».

Однако, учитывая актуальность ракетных угроз и с моря, и с воздуха, и с оккупированной суши, ОК «Юг» просит жителей Одесской области не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать порядок действий по сигналам тревог, не подвергать себя опасности, посещая запрещённые зоны и объекты.

«Помните, что ограничения, введённые в рамках правового режима военного положения, призваны уберечь ваши жизни. Берегите себя и близких», — призывает ОК «Юг».

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