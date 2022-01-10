Седьмой год ведутся работы на соединительном канале между морем и Тилигульским лиманом

Реализация проекта «Реконструкция соединительного канала между Тилигульским лиманом и Чёрным морем», начавшаяся ещё в 2015 году, продолжается по сей день.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации, глава ООГА Сергей Гриневецкий ознакомился с ходом работ по реконструкции соединительного канала протяжённостью 3,5 км в Одесском районе области.

Отмечается, что работы проведены с морской стороны – установлены и залиты бетоном трубы-сваи, которые укрепляют буны. Также проведена часть подводных работ, включающих установку свай для защиты всего гидротехнического сооружения со стороны моря. Кроме того, проведены мониторинговые гидрологические исследования наполняемости лимана водой через соединительный канал Тилигул–Чёрное море, которые показали, что уровень воды в водоёме заметно повысился и продолжает постепенно восстанавливаться экосистема.

«Финансирование проекта «Реконструкция соединительного канала между Тилигульским лиманом и Чёрным морем» осуществлялось из двух бюджетов – областного и государственного. Работы начались ещё в 2015 году. С начала реализации проекта профинансировано и использовано только 74,3 млн. грн., в том числе из государственного бюджета поступило 38,4 млн. грн., из областного бюджета – 35,9 млн. грн. На сегодняшний день выполнено более половины запланированных работ. Канал находится на балансе Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», — прокомментировал директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Павел Буланович.

«К сожалению, так случилось, что при разработке проекта канала, на первом этапе, были допущены не только ошибки, а определённые инженерные недоработки, которые нужно сейчас учесть и создать все условия для того, чтобы полноценно начал функционировать канал. Вопрос экологической безопасности сейчас очень важен. И я убеждён, что мы найдём и отработаем оптимальный вариант финансирования из государственного, областного и местного бюджета и завершим этот проект», – сказал Сергей Гриневецкий.



Как сообщала Одесса News, Одесская облгосадминистрация решила застроить десятками гостиниц территорию песчаной косы между Чёрным морем и озером Сасык – создать гостинично-туристический центр, места для проведения музыкальных фестивалей и игровые зоны. Против проекта выступают экологи.

Фото и видео: ООГА

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