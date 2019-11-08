Мониторинг воздушного бассейна: чем дышат одесситы

Муниципальной экологической передвижной лабораторией коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» с 1 по 7 ноября осуществлён мониторинг атмосферного воздуха Одессы.

Как отмечает Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, мониторинг был проведён в утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах.

«Мониторинг проводится согласно утверждённому плану-графику по восьми ингредиентам загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида углерода, озона, аммиака, пыли, сероводорода, диоксида серы и сумме углеводородов», — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга, на пересечении транспортных магистралей города наблюдалось незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по оксиду углерода — 1,14 (ул. Паустовского/просп. Добровольского) и сумме углеводородов — 1,2-1,3 (Автовокзал, 2-а Застава).

По результатам мониторинга качества воздуха Одессы, проведённого Одесским государственным экологическим университетом (ул. Львовская, 15), по состоянию на 7 ноября индекс загрязнения атмосферы составляет: максимально разовый — 1,2; среднесуточный — 4,0. Состояние атмосферы характеризуется как слабо загрязнённое.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся сертифицированными приборами, прошедшими метрологическую поверку приборов по мониторингу в соответствии с требованиями и стандартами Украины.