В Одессе детям-переселенцам подарили велосипеды из Нидерландов

На Пасху дети-переселенцы получили в Одессе велосипеды от голландских партнёров.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что 60 городских велосипедов были собраны голландскими волонтёрами Благотворительного фонда Stichting de Leeuw Kiev (представитель в Украине БФ «Кищенцы»).

«Благодаря Детскому центру «Маугли» и компании Allrise Capital Inc. велосипеды переданы детям в Одессе. Во время мероприятия на стадионе «Черноморец» для детей был организован выход на футбольное поле, где они смогли почувствовать себя частью большой спортивной команды.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе открылся консультационный центр Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором можно получить разъяснения относительно путей возвращения ребёнка или семей с детьми с временно захваченных россиянами территорий.

Фото: «Одесса», Думская

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