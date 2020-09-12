Зеленский верит, что пробок в районе моста через Хаджибейский лиман больше не будет

12 сентября в ходе своего рабочего визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел ход реконструкции мостового перехода через Хаджибейский лиман на автомобильной дороге Киев – Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

В поездке Зеленского сопровождал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, отметивший, что одна половина моста уже реконструирована.

«Все помнят, что здесь, на въезде в Одессу, были пробки. Это негативно отражалось на туризме во всём регионе. Сейчас эту острейшую проблему сняли, работают три полосы. До следующих майских праздников мы завершим вторую половину, будет шесть полос. Пробок (на въезде. – Ред.) в Одессу больше не будет», – сказал Александр Кубраков.

Отмечается, что работы по обустройству проезжей части правого проезда моста начались в мае этого года. Было демонтировано старое покрытие и устроена монолитная железобетонная плита, деформационные швы, переходные плиты и карнизные блоки, уложена гидроизоляция и асфальтобетонное покрытие.

Президент поинтересовался, как будет осуществляться весовой контроль автомобилей на мостовом переходе.

Глава Укравтодора отметил, что на мосту через Хаджибейский лиман запланировано устроить систему взвешивания в движении (WIM).

«Рад, что этот переход так активно реконструируют. Если мы говорим, что Одесса – наша жемчужина, то добираться сюда должно быть комфортно», – отметил Владимир Зеленский.

Глава Укравтодора сообщил, что в Одесской области в 2020 году будет отремонтировано 194 км дорог государственного значения и 51,1 км местных дорог. Все тендеры на строительство дорог государственного значения завершены.

Александр Кубраков также рассказал Зеленскому о строительстве новой дороги в Одесский порт. По его словам, тендер на строительство новой дороги уже объявлен, поэтому подготовительные работы можно будет начать уже в этом году.

Владимир Зеленский ознакомился также с функционированием созданного в прошлом году Центра безопасности граждан посёлка городского типа Авангард.

Главная цель Центра – повышение эффективности гражданской, противопожарной защиты населения, помощь гражданам в ликвидации возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Он обслуживает 30 тысяч человек. За год Центр помог с тушением 120 пожаров.

Глава государства осмотрел место приёма телефонных звонков граждан. В Центре функционирует единый номер, на который поступают обращения от населения, с целью оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Сотрудники рассказали, что на законодательном уровне не урегулирована работа единого номера быстрого реагирования на уровне объединённых территориальных громад. Поэтому дозвониться к ним можно и по известным номерам экстренных служб – «101», «102», «103».

«Это довольно важный вопрос, и его необходимо решить. Ведь жители территориальных громад должны получать оперативную помощь по единому телефонному номеру», – сказал Президент.

Также Владимир Зеленский поинтересовался техническими особенностями пожарных автомобилей и вспомогательной спасательной техники.

«Фактически этот Центр является примером того, каким образом должна быть построена система взаимодействия спасательных служб в каждой территориальной громаде», – отметил сопровождавший Президента глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

В то же время только в одной из 92 объединённых территориальных громад Одесской области действует такой центр.

«Уже есть пример, и дальше всё зависит от каждой громады. Но, по моему мнению, это качественный пример того, как общество может самоорганизоваться и помогать каждому жителю», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент осмотрел стационарный пункт обогрева и места отдыха и обучения пожарных.

Как сообщала Одесса News, 12 сентября Президент Украины ознакомился с ходом строительства взлётно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Одесса» и с новым детсадом в посёлке Авангард.

Фото: Пресс-служба ОПУ