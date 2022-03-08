Зеленский: На юге Украины такое национальное движение, которого мы ещё не видели

На юге Украины после вторжения российских войск развернулось мощное национальное движение.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного вечером 7 марта на официальном сайте Офиса Президента.

«Посмотрите сегодня на нашу страну. Чаплинка, Мелитополь, Токмак, Новотроицкое и Херсон. Старобельск. Везде люди защищали себя, хоть у них и нет там оружия. Но это наши люди, и потому оружие у них есть. У них есть храбрость. Достоинство. А значит, и способность выйти и сказать: «Я здесь, это моё и я не отдам это». Свой город. Свою общину. Свою Украину. Каждый украинец и украинка, которые вчера, сегодня и завтра будут протестовать против оккупантов, – герои. Мы кричим на оккупантов вместе с вами. Мы стоим на улицах и площадях вместе с вами. Мы не боимся вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать», – сказал президент.

Он отметил, что Украина не отступает.

«А тот, кто повторял: «Мы – один народ», – точно не рассчитывал на такую реакцию. На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое мощное проявление украинскости, которого там на улицах и площадях мы ещё не видели и который для России – как страшный сон», – добавил глава государства.

В украинских городах, которые временно заняли российские оккупанты, проходят проукраинские митинги. Украинцы выходят на них, несмотря на стрельбу и угрозы.

«Они забыли, что мы не боимся автозаков и дубинок. Не боимся танков и пулемётов. Когда на нашей стороне правда. Как сейчас. Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы. Одесса и Киев. Николаев. Житомир и Коростень. Овруч. Мы знаем – ненависть, которую враг принёс с обстрелами и бомбами в наши города, не останется там. Не будет ни одного следа от неё. Ненависть – это не про нас. Поэтому от врага не будет ни одного следа. Мы всё отстроим. Мы сделаем наши города, которые оккупант разрушал, лучше, чем любой город в России», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал российским захватчикам: «Здесь вы найдёте только смерть».

Фото и видео: Офис Президента Украины

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