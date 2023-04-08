«Зелёный берег на склонах Фонтана» организовал весенний праздник труда

Общественная организация «Зелёный берег на склонах Фонтана» 8 апреля организовала субботник по посадке деревьев.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Как отметили организаторы субботника, активисты высаживают деревья на склонах от 10-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Такие субботники «Зелёный берег» начал проводить в этом году ещё в январе, организовав посадку сосен, а сегодня на склонах появились саженцы древовидного пиона и миндаля.

В субботнике принимают участие 60 активистов «Зелёного берега».

Такие посадки деревьев, купленных на свои средства, члены организации планируют проводить в ближайшие несколько суббот.

Как сообщала Одесса News, перед Пасхальными праздниками Одессу благоустраивают коммунальные предприятия города, уже высадив на клумбах города 50 тысяч маргариток и виол.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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