Япония показала деревянный автокар, а Bentley — броневик

Мировые компании по производству автомобилей представили свои новинки.

Как сообщает портал Motor1, министерство окружающей среды Японии разработало скоростной автомобиль из материалов растительного происхождения.

“В Японии решили сказать новое слово в защите планеты: учёные подошли к вопросу очистки нашего мира от отходов с неожиданной стороны. Анонсированное национальным Министерством окружающей среды транспортное средство по имени Nano Cellulose Vehicle (NCV) действительно сделано из дерева – точнее, из материалов растительного происхождения (наноцеллюлозных волокон, — ред.)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в изготовлении этого материала могут использоваться как древесина, так и отходы сельскохозяйственного производства. Утверждается, что разработанный новый материал в пять раз легче, и в пять раз прочнее стали.

Выгода от нового материала заключается в том, что более лёгкий автомобиль расходует меньше топлива в случае с двигателем внутреннего сгорания и получает больший запас хода, если применён электромотор, а также отмечается его благотворное влияние на состояние атмосферы.

Кроме того, по мнению ученых, широкое применение наноцеллюлозных волокон существенно уменьшит количество углерода, которое попадает в атмосферу во время производства традиционных машин.

https://youtu.be/28N0YEo_8Ls

Канадская компания Inkas показала бронированный автомобиль класса люкс Bentley Bentayga.

«Если Вы видели BMW X5 Protection и считаете его недостаточно люксовым бронированным кроссовером, тогда посмотрите на бронированный Bentley Bentayga от Inkas», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал, Bentley Bentayga имеет баллистическую защиту класса BR6, что не позволит пулям калибра 7,62 мм, выпущенным из автомата АК-47, пробить автомобиль.

Также у этого суперкара бронированный пол, который защитит пассажиров от одновременного взрыва двух немецких ручных гранат типа DM51, и дополнительная защита бензобака.

Bentley Bentayga имеет двойной 6-литровый двигатель типа W12 мощностью в 600 конных сил. Автомобиль может набрать скорость в 100 км в час за 4 секунды.

Итальянский автопроизводитель Lamborghini показал суперкар под названием Sian, оцененный во впечатляющие 3,6 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.

Силовая установка основана на 6,5-литровом V12, но бензиновый мотор сопроводили некоей электрической надстройкой. Речь идёт о стартер-генераторе, с которым суперкар превращается в «мягкий гибрид». Он якобы добавляет к мощности атмосферного двигателя 30 л.с., доводя совокупную отдачу силовой установки до 800 л.с.