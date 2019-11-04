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В Одесской области ДТП: один человек погиб, двое в тяжёлом состоянии

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3 ноября на трассе «Одесса-Киев», возле села Еремеевка Раздельнянского района Одесской области, произошло столкновение «Chevrolet» и «Skoda».

Об этом сообщает Раздельнянский отдел полиции в Одесской области.

По предварительным данным, один человек погиб, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Раздельнянский отдел полиции в Одесской области

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