Баскетбольная неудача «Одессы»: команда проиграла «Днепру»

Команда из Днепра в игре с «Одессой», одержала пятую победу в сезоне и поднялась на третье место в регулярном чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги.

Счёт в игре был 84:70, сообщает Укринформ.

«Хозяева мощно провели третью четверть и в дальнейшем удержали победный отрыв. 84:70 — «Днепр» добыл в этом сезоне пятую победу. Лучшими в составе хозяев были Санон (18 очков) и Корниенко (12 очков + 10 подборов)», — говорится в сообщении.



Таким образом, в турнирной таблице Суперлиги «Днепр» переместился на третью позицию, набрав 11 очков. Лидирует в чемпионате «Прометей», в активе новичка 6 побед и 13 очков.

Как сообщала Одесса News, 2 ноября «Химик» на своей площадке обыграл «Николаев» 77:65.