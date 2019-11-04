5 ноября в Одессе будут судить фигуранта по делу Гандзюк Павловского

Очередное заседание суда в отношении фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского состоится 5 ноября в Одессе.

Об этом сказал на брифинге в СБУ начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, сообщает Укринформ.

«Что касается Павловского, который обвиняется в сокрытии этого преступления, следствие в июле было завершено. Обвинительный акт направлен в Приморский районный суд города Одессы, где и рассматривается. Следующее заседание состоится 5 ноября. Надеемся, что обвиняемый Павловский явится в суд, чтобы суд мог вынести законное решение «, — сказал Тиводар.

Как сообщала Одесса News, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского — фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с 12 ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение по соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), что наказывается арестом на срок до трёх месяцев или ограничением свободы на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок.

Сергей Торбин и другие из его группы дали показания, что Игорь Павловский, в то время помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука, якобы передавал деньги на совершение преступления.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек. Подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука — до 6 лет, помощников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского — до 4, а Виктора Горбунова — до 3 лет лишения свободы.

Кстати. Сегодня, 4 ноября, исполняется год со дня смерти Екатерины Гандзюк.