В Золотом на Донбассе начинается демонтаж позиций и разминирование

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине получила сообщение о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Золотого, а также начале процесса разминирования.

Об этом говорится в оперативном отчёте ОБСЕ, сообщает Укринформ.

«1 ноября СММ получила письмо от вооружённых формирований из неподконтрольных правительству районов Луганской области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого. 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооружённые силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Золотого», — отмечается в отчёте.

На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 на Луганщине начался процесс разминирования, о чём сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил на своей странице в Facebook.

“Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязнённой взрывоопасными предметами”, — говорится в сообщении.

Согласно графику, разминирование продлится до 9 ноября.

После разведения войск и разминирования на этом участке предполагается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.

Как сообщала Одесса News, ОБСЕ зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 29 октября, когда военнослужащие ВСУ и члены вооружённых формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за границы участка разведения.