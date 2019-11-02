В Золотом завершилось зеркальное разведение сил

В Золотом-4 на Донбассе завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединённых сил.

«Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что представители ОБСЕ выполнили верификацию проведенных ООС мероприятий.

«В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дадут адекватный ответ, открывая огонь по противнику», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке разведения в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области.

В среду, 30 октября, командование ООС ввело в районе проведения операции Объединённых сил режим «жёлтый», который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей и одновременно ограничения для гражданского населения.

Предполагается, что в целом процесс разведения сил и средств у Золотого-4 продлится до 30 дней.