Возле Золотого-4 на Донбассе началось разведение войск

Во вторник, 29 октября, в 12:00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области.

Об этом сообщает командование Объединённых сил в Facebook.

«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населённого пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств.

«Украинской стороной будут предприняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определённом участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих», — отмечается также в сообщении.

В командовании ОС также отметили, что обстрел, о котором сообщалось накануне, произошёл не в зоне разведения сил и средств.

Как сообщала Одесса News, начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что запланированное разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно состояться зеркально на расстояние одного километра от линии столкновения в обе стороны. Новые позиции украинских военных будут там, где были в 2016 году.

16 октября Владимир Зеленский заверил, что разведение сил и средств в Петровском и Золотом не произойдёт, пока не будут соблюдены семь дней «тишины», зафиксированных миссией ОБСЕ.