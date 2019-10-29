В Белом Доме отпраздновали Хэллоуин

В Белом Доме прошло празднование Хэллоуина, которое для детей устроили Дональд и Мелания Трампы.

Об этом сообщает Vogue.

«Президентская чета не стала надевать устрашающие костюмы, но о декоре и соответствующей атмосфере позаботилась – главная лестница здания была украшена тыквами, сама резиденция освещалась золотым светом, а оркестр BBC США исполнил мелодии из хорошо известных детских фильмов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образ Мелании поддерживал общую цветовую гамму праздника – кожаное пальто Michael Kors Collecion, цена которого равняется 6 000 долларов, идеально вписывалось в рыже-коричневые тона. Дополнили образ классические чёрные туфли-лодочки.