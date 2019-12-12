«Сложности перевода»: Офис Президента исправил ошибку в парижском коммюнике

На официальном сайте Президента Украины внесены изменения в текст Общего согласованного заключения Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года.

Изменения были внесены после заявления партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором сообщалось о неправильном переводе с английского на украинский язык части текста коммюнике и содержались обвинения в умышленной фальсификации Офисом Президента текста документа.

Так, в первом абзаце пункта «Меры по имплементации политических положений Минских соглашений» убрано упоминание о Законе Украины об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

В предыдущей версии этот абзац был сформулирован так: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договорённостей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трёхсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договорённостей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе».

Сейчас он выглядит так: «Стороны выражают заинтересованность в достижении договорённостей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трёхсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договорённостей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе».

Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в эфире Громадського назвал «сложностями перевода» исправление Офисом Президента текста выводов саммита в «нормандском формате».

«Надуманная, раздутая история из ничего… Это коммюнике отрабатывалось. Представьте себе — идут сложные переговоры, в тот момент политические советники, представители четырёх ведомств отшлифовывают слова, но идёт общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском», — пояснил Резников.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились в Париже, где обсудили выполнение Минских договорённостей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Саммит «нормандской четвёрки» состоялся впервые за три года и одновременно стал первым с участием Главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Фото: Укринформ