Теннисная неудача Украины: Свитолина не смогла победить первую «ракетку» мира

Теннисистке родом из Одессы Элине Свитолиной не удалось выиграть Итоговый турнир-2019 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне (Китай).

В финале Свитолина уступила первой «ракетке» мира австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6, сообщает XSPORT.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019



«Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет (обе в первом же гейме), допустила 1 двойную ошибку и выиграла 2 гейма на приёме. Её соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта», — говорится в сообщении.

Таким образом, Свитолина не сумела защитить титул чемпионки Итогового турнира.

«В этом сезоне украинка не выиграла ни одного трофея. Год она закончит на шестом месте в одиночном рейтинге WTA», — подытоживает спортивное издание.

Отмечается, что Свитолина впервые проиграла Барти. До этого она обыгрывала австралийку пять раз кряду. Что касается самой Барти, то Эшли стала пятой теннисисткой в истории, выигравшей Итоговый турнир с первой же попытки.

Общий призовой фонд WTA Finals в Шэньчжэне составлял 14 млн долларов.

Элина Свитолина так прокомментировала поражение от Эшли Барти:

«Я хочу поздравить Эшли Барти с хорошим турниром и потрясающим годом. Это очень особенно закончить год на первом месте в рейтинге. Также я хочу сказать спасибо моей команде. Они сделали всё, чтобы подготовить меня, чтобы я выиграла. Спасибо всем за вашу поддержку во время всего года, а также на этой неделе».

Также в послематчевом интервью Свитолина поблагодарила организаторов турнира в Шэньчжэне, который в первый раз проводил Итоговые соревнования.

Одесситка рассказала, что в межсезонье ей нужно разобраться с состоянием колена, в котором она периодически испытывает болевые ощущения.