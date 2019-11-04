Теннисная неудача Украины: Свитолина не смогла победить первую «ракетку» мира

Теннисистке родом из Одессы Элине Свитолиной не удалось выиграть Итоговый турнир-2019 Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне (Китай).
В финале Свитолина уступила первой «ракетке» мира австралийке Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6, сообщает XSPORT.
That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY
— WTA (@WTA) November 3, 2019
«Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет (обе в первом же гейме), допустила 1 двойную ошибку и выиграла 2 гейма на приёме. Её соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта», — говорится в сообщении.
Таким образом, Свитолина не сумела защитить титул чемпионки Итогового турнира.
«В этом сезоне украинка не выиграла ни одного трофея. Год она закончит на шестом месте в одиночном рейтинге WTA», — подытоживает спортивное издание.
Отмечается, что Свитолина впервые проиграла Барти. До этого она обыгрывала австралийку пять раз кряду. Что касается самой Барти, то Эшли стала пятой теннисисткой в истории, выигравшей Итоговый турнир с первой же попытки.
Общий призовой фонд WTA Finals в Шэньчжэне составлял 14 млн долларов.
Well done on a fantastic week, @ElinaSvitolina!#WTAFinals pic.twitter.com/epM0j8f8Z6
— WTA (@WTA) November 3, 2019
Элина Свитолина так прокомментировала поражение от Эшли Барти:
«Я хочу поздравить Эшли Барти с хорошим турниром и потрясающим годом. Это очень особенно закончить год на первом месте в рейтинге. Также я хочу сказать спасибо моей команде. Они сделали всё, чтобы подготовить меня, чтобы я выиграла. Спасибо всем за вашу поддержку во время всего года, а также на этой неделе».
Также в послематчевом интервью Свитолина поблагодарила организаторов турнира в Шэньчжэне, который в первый раз проводил Итоговые соревнования.
Одесситка рассказала, что в межсезонье ей нужно разобраться с состоянием колена, в котором она периодически испытывает болевые ощущения.
«Для меня приоритет – быть здоровой в следующем сезоне. Боль в колене всё ещё остаётся. Она то появляется, то пропадает. Я должна с этим разобраться. Это будет первым делом в межсезонье», — сказала Элина.