На побережье Одессы вынесло очередную якорную мину

В Одессе на побережье Чёрного моря обнаружен неизвестный предмет.

Об этом 4 марта в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Сапёры идентифицировали его как боеприпас, а именно якорную мину, которая была уничтожена в безопасном месте», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что предыдущая опасная находка — якорная мина — была найдена на одном из пляжей Одессы и уничтожена 29 февраля 2024 года.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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