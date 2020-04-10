Однако: Одесская инфекционка получила аж 15 упаковочек лекарства для лечения от COVID-19

В регионы Украины распределены 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который используется для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата является гидроксихлорохин.

Из общеукраинской поставки Одессе досталось лишь 15 упаковок «Плаквенила». Каждая упаковка содержит 60 таблеток.

Как сообщает официальный сайт города, «приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета поступивший по линии централизованных поставок Минздрава «Плаквенил» направлен в городскую клиническую инфекционную больницу, которая является базовым учреждением для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19».

Отмечается, что самостоятельное лечение коронавирусной болезни и самоназначение лекарственных препаратов недопустимо, а в случае появления симптомов респираторной инфекции нужно позвонить своему семейному врачу или на бесплатную «горячую линию» в Одессе: 15-50 — со стационарных телефонов, 0-800-50-15-50 — с мобильных.

Как сообщала Одесса News, по информации Министра охраны здоровья Максима Степанова, “компания “Санофи“ передала физически препарат Укрмедпостачу только сегодня (2 апреля, — ред.). У нас уже готово соответствующее распределение. Передали они 3 тысячи упаковок. 2250 упаковок едут по всем областям, 750 остаются в Киеве для быстрого реагирования».

Кстати. У препарата “Плаквенил” — действующее вещество гидроксихлорохин, которое сейчас в ряде стран используют при лечении Covid-19.