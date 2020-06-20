С 1 сентября оклады врачей вырастут на 75%

Правительство приняло решение, которое позволит с 1 сентября увеличить оклады врачам на 75%.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщает Укринформ.

«Всем врачам, независимо от должности, предлагаем увеличить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагаем повысить зарплату в размере 50% минимальной заработной платы — в денежном эквиваленте это примерно 2 360 грн будет рассчитан. Младшим медицинским сёстрам предлагаем повысить зарплаты в размере 25% минимальной заработной платы, то есть ориентировочно 1 180 грн», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году Кабмин увеличит расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти 8 млрд грн.

«Такое повышение зарплат — это только начало. Мы планируем осуществить его в период с 1 сентября этого года», — добавил Шмыгаль.

Как сообщала Одесса News, накануне Дня медицинского работника, которое ежегодно отмечается в Украине в третье воскресенье июня, мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в чествовании работников здравоохранения города.