В Одессе простились с погибшими лётчиками

19 июня в клубе одесского авиазавода состоялось прощание с лётчиками-испытателями Олегом Синицей и Юрием Жуковским.

Об этом сообщила Думская.

«Во время церемонии пилоты одесского пограничного отряда подняли в небо два легкомоторных самолёта Diamond DA40, чтобы пройти над заводом и отдать коллегам последние почести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Олег Синица был кремирован и похоронен на Таировском кладбище, Юрий Жуковский — на Западном.

Как сообщала Одесса News, 17 июня в Малиновском районе Одессы упал легкомоторный самолёт «Дельфин», в результате чего погибли два лётчика-испытателя.

Фото: Сергей Смоленцев/Думская