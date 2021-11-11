На стадионе «Черноморец» в Одессе произошёл пожар

На стадионе футбольного клуба «Черноморец» в Одессе произошёл пожар – вспыхнуло имущество в офисном помещении.



Об этом сообщили Укринформу в ГУ ГСЧС в области.

«Пожар возник в одном из офисных помещений стадиона «Черноморец» – из-за короткого замыкания в офисном кулере загорелось имущество на площади 2 квадратных метра», – отметили в ГУ ГСЧС.

Оперативно ликвидировали пожар сотрудники частной охранной фирмы. Они умело применили имеющиеся огнетушители ОП-5 ещё до прибытия подразделений спасателей, уточнили в ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 10 ноября в Одессе по улице Новосельского, 74/76, возник пожар в жилой комнате на 7-м этаже 9-этажного общежития.

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